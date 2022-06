Marco Rossi e Giorgio Botti, il giorno dell'ultimo saluto

Si terranno nel pomeriggio di oggi (lunedì 27 giugno) i funerali di Marco Rossi e Giorgio Botti, le due vittime del terribile incidente avvenuto a Lumezzane nella notte di giovedì 23 giugno.

Giovani vite spezzate

La cerimonia funebre di Marco Rossi (31 anni di Villa Carcina), si terrà alle 15 nella chiesetta di Sant'Antonio Abate a Cogozzo di Villa Carcina. Il corteo partirà dalla casa funeraria In Valle di piazzale Europa a Sarezzo. Si terrà invece alle 17 nell'abitazione di via 1850 in Valle a Sarezzo il rito civile per ricordare Giorgio Botti, il ragazzo di 18 anni spirato poche ore dopo il sinistro. Sulla stessa auto si trovavano altri due giovani: il meno grave si trova ora ricoverato agli Spedali Civili di Brescia mentre l'altro in condizioni più critiche si trova ricoverato a Verona.