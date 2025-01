Marcia della vita, al via a Paitone.

A Paitone in scena la Marcia della vita

Al via da domani (sabato 1 febbraio 2025) la Marcia della vita a Paitone. Un'iniziativa curata dalla parrocchia di Santa Giulia e dall’erigenda unità Pastorale delle parrocchie di Nuvolera, Nuvolento, Paitone, Prevalle San Michele, San Zenone, Serle e Castello, in occasione della 47ª Giornata per la Vita. Quest'ultima nasce a partire dal tema del Messaggio della Cei “Trasmettere la vita, speranza per il mondo” la marcia per la vita. Il ritrovo, sabato 1 febbraio 2025, è alle 20: si parte dall’Oratorio di Paitone e si arriva al Santuario della Beata Vergine Maria di Paitone dove nel 1532 era apparsa la Madonna al pastorello Filippo Viotti.

Domenica la messa di celebrazione

Prevista la testimonianza a cura del professor Massimo Gandolfini, a seguire in momento conviviale. Il giorno successivo, domenica 2 febbraio 2025 alle 10.30 alla parrocchia di Paitone verrà celebrata una messa di ringraziamento per la vita.