la scoperta

L’uomo, risultato essere in stato di clandestinità, è stato quindi colpito da un provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore

Manodopera irregolare: clandestino 25enne espulso dal territorio nazionale.

25enne espulso dal territorio nazionale

La scoperta è avvenuta nell'ambito dell'attività di controllo da parte degli agenti del comando di Polizia Locale di Rezzato nel corso della mattinata di lunedì 18 agosto 2025. In particolare gli agenti hanno fermato e identificato un soggetto privo di documenti sorpreso ad esercitare attività di lavoro edilizia anche in assenza di un contratto di lavoro. L’uomo, risultato essere in stato di clandestinità, è stato quindi colpito da un provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore.

Così l’Ufficio Espulsioni della Questura di Brescia, a seguito di profonda collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ha attivato la procedura prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione. Nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 19 agosto 2025) l’uomo 25enne è stato accompagnato all’aeroporto, nella tarda serata è stato imbarcato su volo diretto verso l’India.

L’azienda è stata segnalata all’Ispettorato del Lavoro.

Finalità