Manerbio: un morto lungo la linea ferroviaria

Un morto lungo la linea ferroviaria: tragedia a Manerbio.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 17.20 di oggi (giovedì 6 luglio 2023) in codice rosso lungo la linea ferroviaria Brescia-Cremona all'altezza della Strada della Remondina. Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità, è stato travolto ed ucciso dal treno. Non si conoscono ancora le cause del decesso, se per fatalità o per un gesto volontario. Le linee sono ferme ormai da oltre un'ora per consentire a Polizia eVigili del Fuoco di effettuare i rilievi e, successivamente, procedere con il recupero della salma.

