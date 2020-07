Manerbio, si amputa le dita mentre taglia l’erba: è successo poco fa, sul posto anche l’eliambulanza.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 10.45 da una cascina in via Sitte. Dalle prime informazioni sembra che la persona coinvolta, un ragazzo di 25 anni, si sia ferito alla mano mentre stava tagliando l’erba e che alcune dita siano state amputate. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma data la natura dell’infortunio sul posto oltre all’ambulanza è stato inviato anche l’elisoccorso, che in questo momento è in arrivo.

Sul posto per i rilievi del caso anche l’Asst del Garda e i carabinieri di Manerbio.