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Manerbio: scontro tra auto, tra i coinvolti anche un bimbo di 5 anni.

Scontro tra auto a Manerbio

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri (domenica 18 ottobre 2026) in codice rosso sulla SS45bis: dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stato uno scontro tra auto, sarebbero in tutto cinque le persone coinvolte tra cui anche un bimbo di 5 anni.

Attivata la macchina dei soccorsi

A giungere sul posto due automediche da Manerbio e Orzinuovi, due ambulanze da Dello e Manerbio e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Ad intervenire anche la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Verolanuova che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Come detto, tra i coinvolti anche un bimbo di 5 anni il quale è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una ragazza è stata invece trasferita in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Verolanuova ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.