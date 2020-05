Manerbio, riaprono il mercato e la ciclo pedonale

Manerbio entra nel vivo della Fase due: da questa settimana riapriranno anche il mercato e la ciclo pedonale che corre da Manerbio a Bassano bresciano.

Manerbio, riapre il mercato

In sicurezza, sì, e con le dovuto misure precauzionali. Le briglie sono ancora tese, ma anche per Manerbio passo dopo passo inizia la ripartenza. Dopo la riapertura del cimitero e dell’isola ecologica, questa settimana ad avere il via libera saranno i mercati.

Da mercoledì 13 maggio infatti tornerà a svolgersi il mercato settimanale, ma (come previsto dalle misure sanitarie in vigore) solo i banchi alimentari. A riaprire i battenti, inoltre, sarà anche il mercatino agricolo a partire da sabato 16 maggio con nuove modalità di accesso, funzionali a garantire la sicurezza dei commercianti e dei cittadini.

Si torna in sella

Da oggi, lunedì 11 maggio, si torna in sella. Dopo la riapertura dei percorsi interni alla città, è stata decisa la riapertura della pista ciclabile che collega Manerbio e Bassano Bresciano. Una decisione assunta congiuntamente dai sindaci dei due Comuni “nell’ottica di una riapertura graduale, prudente e attenta”.

Si riducono gli orari del Coc

La (quasi) ritrovata libertà comporta anche la riduzione dei servizi erogato dal Coc durante l’emergenza sanitaria. Da questa settimana, alla luce delle minori esigenze e richieste della popolazione) si ridurranno gli orari di operatività del centro, attivo esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, chiamando il numero 030.938727 per la consegna di farmaci a domicilio.