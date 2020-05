Manerbio, polemica sulla stazione: “E’ stata abbandonata a se stessa”

Dovrebbe essere «un’area di rilevanza per tutta la città», un biglietto da vista per chi arriva a Manerbio e un luogo che accoglie chi rincasa da scuola o dal lavoro. Invece la stazione, rovinata, sporca, in mano ai vandali, è stata abbandonata a se stessa.

Polemica sulla stazione

L’aspetto esterno non è dei migliori (le porte sono rotte o graffiate, i muri scrostati e segnati del tempo e dal meteo), ma a indignare e infastidire i cittadini sono soprattutto le condizioni della sala d’attesa: dai pavimenti sporchi ai rifiuti abbandonati sotto le sedute, dalle pareti invase da polline, ragnatele e nidi di insetti che rendono il locale quasi invivibile. E in un momento di attenzione maniacale alla pulizia e alla sicurezza sanitaria, questo non è certo un bel segnale.

