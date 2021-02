Manerbio, perde il controllo del furgone e finisce fuori strada: a bordo viaggiavano sei uomini, due dei quali trasportati in ospedale con lievi ferite.

Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada

E’ successo verso le 17.15 in via San Martino del Carso, in prossimità della rotonda che collega la via alla 45bis. Stando alle prime informazioni sembra che il conducente del furgone, un Ford Transit, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito fuori strad, finendo la corsa nel piccolo fossato in parte alla carreggiata. A bordo, oltre all’autista, viaggiavano altre 5 persone: tutti uomini, extracomunitari, che sembra siano lavoratori presso un allevamento avicolo della zona.

I soccorsi

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto si sono recate tra ambulanze, un’automedica, le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco di Verolanuova, che hanno recuperato il mezzo dal fosso. Gli occupanti sono stati soccorsi e medicati: 4 sono usciti illesi dall’incidente, altri due sono stati trasportato all’ospedale di Manerbio in codice giallo.