Manerbio: Papa Francesco ha benedetto il manto della Madonna che andrà in processione per la «Seconda di Ottobre»

Manerbio: Papa Francesco ha benedetto il manto della Madonna

Il grande manto della Madonna del Rosario è stato benedetto da Papa Francesco. E’ successo domenica scorsa dopo l’Angelus. A portare il bellissimo, e coloratissimo, progetto nella Capitale sono stati una manciata di manerbiesi «capitanati» da don Alesandro Tuccinardi.

Il manto composto da quadrotti con dediche d’amore e speranza è stato realizzato per celebrare l’attesa manifestazione della Seconda di Ottobre. L’opera è diventata talmente grande (vista la massiccia partecipazione di tantissimi manerbiesi) che è stato impossibile non notarla in piazza San Pietro, così Papa Francesco prima si è complimentato per il progetto e poi lo ha benedetto.

«Il manto è stato decorato con i nostri nomi e le nostre intenzioni, abbiamo voluto affidarli a Maria Madre della Chiesa perché sia lei a presentare Gesù tutto ciò che di bene portiamo nel cuore - hanno fatto sapere dalla Parrocchia - I quadrati di stoffa di 20x20cm consegnati dai fedeli sono stati davvero moltissimi! Un grazie speciale va alle Sarte all’opera che hanno cucito per settimane e hanno reso questo grande progetto possibile!».

Una grandissima soddisfazione

Una grandissima soddisfazione per i fedeli della città, perché il Papa, di fatto, ha benedetto tutte le persone che hanno fatto parte dell’iniziativa.