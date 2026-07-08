Si tratta del secondo provvedimento in pochi giorni che ha interessato il circondario in questione

Manerbio: locale frequentato da persone con precedenti, disposta la chiusura.

A Manerbio

La scelta del Questore, chiusura del locale in questione per un periodo di dieci giorni. Si tratta di un noto bar del comprensorio. Si tratta di un provvedimento che trae origine da una proposta formulata dalla stazione carabinieri di Manerbio a seguito dei ripetuti controlli effettuati dai militari all’interno e vicino al bar che hanno permesso di constatare l’assidua presenza e l’abituale frequentazione del locale da parte di numerosi soggetti con precedenti.

Finalità

Si tratta del secondo provvedimento in pochi giorni che ha interessato il circondario in questione. L’obiettivo è quello di interrompere situazioni potenzialmente in grado di ledere l’incolumità, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, impedendo il protrarsi di contesti favorevoli alla commissione di reati.