Manerbio, l’ex hotel in preda a vandali e degrado

Manerbio, l’ex hotel Loft è in preda a vandali e degrado: una situazione più di una volta segnalata dai condomini del Complesso 2000, preoccupati per la loro stessa sicurezza, che ora chiedono provvedimenti o agiranno per vie legali.

Il progetto, «varato» nel 2004, aveva pensato le cose in grande. Una macro area produttiva, commerciale e alberghiera collocata in una zona strategica e rivolta a un largo bacino d’utenza, con un’allettante prospettiva di crescita economica per il gestore e il territorio. Oggi dell’Hotel Loft, della palestra Officine Corporee e degli uffici del gruppo Leone rimane solo lo scheletro, una struttura vuota, vandalizzata e in preda al degrado: una situazione che nel corso degli anni è stata lamentata dai condomini del Complesso 2000 sia sotto l’aspetto igienico sanitario che dal lato della sicurezza.

