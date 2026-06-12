Manerbio: la Locale gli intima l’alt ma fugge con la moto, trovato senza patente e con assicurazione scaduta.

Folle fuga a Manerbio

É successo ieri (giovedì 11 giugno 2026) verso le 12: una pattuglia della Polizia Locale di Leno ha intimato l’alt ad una moto, il conducente però è fuggito tra le vie del centro storico di Manerbio. Ha quindi preso il via un inseguimento: l’uomo, di origine marocchina è stato fermato dopo che gli agenti avevano bloccato la strada. Ma fermo nel suo tentativo di fuga, ha cercato di scappare a piedi.

Scattano le manette

Tentativo che non ha avuto successo dal momento che la Locale lo ha ammanettato. L’uomo è risultato senza patente e con assicurazione rca scaduta da alcuni anni. Dovrà ora rispondere, tra le altre cose, di resistenza a pubblico ufficiale e reato di fuga a seguito di mancato alt da parte delle forze dell’ordine.