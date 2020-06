S’incendia l’appartamento, ferito un uomo. E’ accaduto poco fa in un appartamento delle case comunali.

Manerbio in fiamme un appartamento

Incendio in appartamento nelle case comunali adiacenti la casa di riposo manerbiese.

In una casa all’ultimo piano del civico 8 di piazza Aldo Moro è divampato un incendio. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma l’intero edificio è stato evacuato e i residenti si trovano al centro dei giardinetti di fronte allo stabile, poiché il fumo ha invaso tutta la struttura.

Ferito un uomo

Un uomo è rimasto ferito: diverse le ustioni sul suo volto e sugli arti, che è stato tratto in salvo dalla prima squadra dei Vigili del Fuoco di Verolanuova giunti sul posto. Inviati per soccorrerlo anche il mezzo di soccorso avanzato dell’Asst del Garda con a bordo infermiere e i volontari della Croce bianca dominato Leonense di Leno. L’uomo è in trasferimento ora in ospedale.

Al soccorso tecnico verolese (Autopompa e pick up) si sono unite altre squadre (autopompa, autoscala e un pick up) giunti da Brescia, che stanno ora effettuando gli opportuni e approfonditi controlli della struttura e delle unità abitative.

Residenti fuori casa

Forte la tensione dei residenti che ancora non sanno quando e come tornare nelle proprie case.