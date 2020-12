Manerbio in lutto per don Franco Mor

Manerbio in lutto per don Francoìesco “Franco” Mor: il sacerdote si è spento ieri sera, all’età di 82 anni, dopo anni trascorsi in città a fianco della comunità.

Nato il 17 agosto del 1938, era stato ordinato sacerdote nel 1966. Dopo un breve periodo come vicario cooperatore a Calvisano (1966-1968) e a Pievedizio, frazione di Mairano (1968-1975) era stato nominato parroco di Ovanengo di Orzinuovi, carica che ha ricoperto fino al 1984. La sua avventura a Manerbio è cominciata nel 1985, come vicario parrocchiale e, dal 1988, come cappellano dell’ospedale di Manerbio. Dal 2005 fino a ora, invece, il reverendo ha servito la comunità come presbitero collaboratore.

A dare la notizia della scomparsa è stata proprio la parrocchia di San Lorenzo Martire.