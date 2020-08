Manerbio: il comune si accolla le spese Tari per sostenere il territorio

Un supporto concreto da parte del comune verso tutte le attività che hanno accusato il colpo inflitto dall’emergenza da Covid -19.

L’Assessorato ai Tributi del Comune di Manerbio, con l’obiettivo di supportare economicamente le realtà commerciali del territorio, ha deciso di applicare l’esenzione totale della parte variabile della tassa sui rifiuti per tutte le attività che hanno subìto la chiusura totale o parziale durante l‘emergenza Covid.

Si tratta di una decisione molto importante – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio e ai Tributi Paola Masini – che vuole sostenere concretamente l’economia locale perché siamo convinti che a pagare le conseguenze di una mancata ripresa economica delle attività locali non sarebbero solo gli esercenti, ma tutto il tessuto sociale del paese. Stiamo parlando di circa 270mila euro che il Comune pagherà a copertura del servizio, in favore della ripresa economica di Manerbio e questa è solo la prima di una serie di iniziative in supporto delle famiglie e delle imprese. Azioni specifiche per aiutare il nostro territorio a superare l’emergenza Covid.