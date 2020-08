Manerbio, i “Giovedì d’Estate” tornano anche ad agosto

I «Giovedì d’Estate»? Un successo che non finisce qui e che continuerà anche ad agosto al grido di «Fai i tuoi acquisti nei negozi di Manerbio e dai vita al tuo paese».

Tutti gli appuntamenti

Giovedì 6 la serata in rosa, il 13 in verde e il 27 in rosso. Cambia il colore, ma l’obiettivo rimane lo stesso: ripopolare il centro, vitalizzare la città e rilanciare il commercio in difficoltà dopo il lockdown. «Le serate di luglio sono andate bene, i cittadini hanno apprezzato la formula e sono stati contenti di rivedere la Manerbio di un tempo, piena di vita», ha spiegato il presidente dell’associazione Commercianti, Alessio Zambonardi, ribadendo l’intenzione di trasformare l’iniziativa in un appuntamento fisso dell’estate manerbiese, ampliando l’offerta e l’intrattenimento (musicale e non) che, causa Covid, quest’anno sono stati inevitabilmente ridotti. «Avevamo tante idee, tante cose che avremmo voluto fare ma che abbiamo bocciato a causa delle restrizioni – ha continuato – Abbiamo fatto il possibile: visto il successo riscontrato, vorremmo riproporlo ancora l’anno prossimo ampliando e arricchendo l’iniziativa».

Si cena sotto le stelle

Negozi aperti fino alle 23 ogni giovedì e non solo. La notte del centro si accenderà anche stasera (venerdì), mentre per sabato 8 il profumo del pane e salamina attirerà i manerbiesi in via Dante (che verrà pedonalizzata) per la serata «Aspettando Ferragosto». Ultimo appuntamento del mese infine sarà per sabato 29 agosto con una Cena sotto le stelle che riempirà via Mazzini di tavoli, bancarelle e ottima compagnia.