Manerbio, grazie al fondo Bui più opportunità per i bambini svantaggiati

Tre importanti percorsi per aiutare bambini svantaggiati sia a livello scolastico sia a livello sportivo e ricreativo: ecco quanto realizzato dalll’Amministrazione Comunale di Manerbio grazie ai fondi del lascito Bui.

La Borsa del Bisogno

Prima fra tutti la “Borsa del Bisogno”: un progetto che, in stretta collaborazione con Assistenti Sociali e Caritas, prevede l’erogazione di un contributo complessivo di 20mila euro per il triennio da destinare a famiglie con minori in stato di bisogno.

“Si tratta di un progetto iniziato nel 2017 per la durata di tre anni e che ora è stato rinnovato per altri tre, data la proficua collaborazione con Assistenti Sociali e Caritas, che ci permette di intervenire in modo immediato su casi accertati”, ha specificato l’Assessore ai Servizi socialei, Liliana Savoldi.

Sport e musica “inclusivi”

In collaborazione con le realtà sportive e la scuola di musica, è stato poi rinnovato anche per l’anno in corso il progetto di Prevenzione del Disagio, atto a favorire l’inserimento dei bambini con disagi economici, sociali, relazionali o psico-fisici nel contesto educativo legato allo sport o musicale.

“A ciascun iscritto garantiamo un sostegno di 250 euro annui, che corrispondono all’intera quota per quanto concerne l’attività sportiva, a circa metà quota relativamente a quella musicale – ha continuato l’assessore Savoldi – E’ cura delle Associazioni comunicare al Comune i nominativi degli iscritti che si trovano in situazioni di disagio: quanto ai numeri annualmente sono circa 10/15 i bambini destinatari di questi fondi”.

Tutti a scuola

“Tutti a scuola” è un altro importante progetto rivolto ai bambini della scuola materna, appartenenti a famiglie economicamente in difficoltà, rimasti in lista d’attesa alla scuola statale per eccesso di iscritti. Questi ultimi verranno indirizzzati verso le paritarie e a coprire il “surplus” della retta ci penseranno le casse del Municipio.