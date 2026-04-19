Manerbio, controlli straordinari di carabinieri e Locale: oltre settanta le persone identificate.

Controlli straordinari a Manerbio

I controlli congiunti tra carabinieri e Polizia Locale sono stati effettuati nella serata di venerdì 17 aprile 2026: in prima linea i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, con l’impiego di quattro pattuglie delle Stazioni di Manerbio, Dello, Gambara e Orzinuovi, unitamente all’equipaggio del Nucleo Radiomobile e a personale della Polizia Locale di Manerbio (10 Carabinieri più personale della Polizia Locale). Ad essere passate in rassegna le principali vie del centro abitato, tra cui via San Martino, nei parchi pubblici e in altre aree urbane, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano.

I numeri

Ad essere controllati complessivamente nel corso del servizio 17 veicoli, identificate poi 73 persone, di queste 18 cittadini stranieri e 14 risultate positive alle interrogazioni in banca dati. Sono state in particolare elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Contestate due sanzioni amministrative a un esercizio pubblico del centro per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni; un giovane di 24 anni è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di una dose di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 20 cm (lama di 9 cm), di cui è vietato il porto; due persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta.