I controlli in questione sono stati effettuati nella serata di venerdì 24 aprile 2026 e nella notte di sabato 25 aprile 2026

Manerbio, controlli straordinari dei carabinieri: 69 identificati, 1 denunciato e 1 arrestato.

Controlli straordinari a Manerbio

Nel centro di Manerbio i carabinieri hanno svolto nella serata di venerdì 24 aprile e nella notte di sabato 25 aprile 2026 controlli straordinari. Il bilancio ha visto 3 assuntori segnalati, è scattata poi una denuncia per spaccio, sono state poi messe le manette ai polsi ad una persona per violazione dei provvedimenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Le zone interessate

In particolare, ad essere interessate, sono state via San Martino, Vicolo Venezia, via Matteotti, Piazza Falcone e le principali vie e piazze cittadine, dove le pattuglie hanno intensificato la vigilanza nelle fasce orarie più sensibili. A prendere parte al servizio i militari delle stazioni di Manerbio, Leno, Pontevico e Gambara, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati controlli mirati nelle aree ritenute più esposte, effettuati anche posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

I numeri

Il bilancio complessivo evidenzia: 69 persone identificate, 13 veicoli controllati e 3 esercizi pubblici ispezionati. Tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia quali assuntori di sostanze stupefacenti, uno è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e una patente di guida è stata ritirata, con tanto di sanzione per violazione al Codice della Strada.

Nel dettaglio, i tre assuntori sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, detenute per uso personale. Le sostanze sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Uno dei soggetti è stato sanzionato con il ritiro della patente di guida.

Un ulteriore soggetto è stato denunciato poiché trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, suddivisi in 9 dosi, ritenute destinate all’attività di spaccio. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata.

Giovane arrestato

Inoltre, ieri mattina (sabato 25 aprile 2026) i carabinieri della Stazione di Manerbio hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne residenti a Pralboiono già noto alle forze dell’ordine. Il giovane avrebbe violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, oltre a resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito da una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della madre del giovane, la quale segnalava la presenza del figlio, in stato di alterazione, intento a colpire con pugni e calci la porta d’ingresso dell’abitazione per accedere all’interno.

Il soggetto, destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Brescia per maltrattamenti in ambito familiare, si era presentato presso l’abitazione della madre e della sorella minorenne, violando le prescrizioni impostegli e danneggiando alcuni contenitori dei rifiuti posti sul pianerottolo.

All’arrivo dei militari, il giovane, visibilmente alterato dall’abuso di bevande alcoliche, ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione, assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operanti. É stato quindi bloccato senza nessuna conseguenza per le persone coinvolte.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Brescia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida con rito direttissimo è prevista nella mattinata di lunedì 27 aprile 2026 presso il Tribunale di Brescia.

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