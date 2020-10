Manerbio, come accedere al cimitero durante le festività dei Santi

La ricorrenza di Ognissanti è dietro l’angolo e, come da tradizione, i cittadini si recheranno al camposanto per visitare i propri cari. Per garantire la sicurezza degli utenti ed evitare assembramenti l’Amministrazione, oltre ad aver pulito e sistemato il camposanto, ha emanato un comunicato per illustrare le modalità di accesso al cimitero durante le festività e i comportamenti da tenere a chi volesse partecipare alle messe celebrate nel campo.

Come accedere al cimitero

L’accesso al cimitero è consentito con l’obbligo di mantenere fra le persone una distanza di almeno un metro. Inoltre devono essere adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, ovvero indossare la mascherina (o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca) e disinfettarsi correttamente le mani.

Per evitare assembramenti l’unico accesso consentito sarà quello dal cancello principale di via per Offlaga, mentre per uscire sarà obbligatorio passare dal cancello carraio di via per Cignano (fronte parcheggi). Oggi, sabato 31 ottobre, e domenica 1 novembre saranno presenti anche i volontari di Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) per controllare e informare la popolazione.

Messe e orari

Il cimitero sarà aperto agli utenti tutti i giorni (fino al 31 marzo 2021 compreso) dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Quanto alle Messe in occasione della festività dei Santi verranno celebrate tutti i giorni alle 15 da domenica 1 a domenica 8 novembre