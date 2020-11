Manerbio, ciclista viene investito e finisce il ospedale: attimi di paura per un 64enne.

Ciclista investito

E’ successo questo pomeriggio, verso le 16 . Il ciclista, un uomo di 64 anni, stava percorrendo via Madre Teresa di Calcutta in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un mezzo. L’urto la scaraventato a terra, allarmando i presenti che hanno chiamato i soccorsi: sul posto in pochi minuti è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca e, dato che le condizioni del ferito sembravano gravi, è stato allertato anche l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze.

Per fortuna le condizioni del ciclista si sono stabilizzate: gli operatori dell’eliambulanza lo hanno trasportato al Civile di Brescia in codice giallo. L’uomo era ferito, ma non in pericolo di vita.

Quanto alla dinamica dell’incidente, le Forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi del caso.