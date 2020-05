Manerbio, camion urta il guardrail e rovescia il carburante

Manerbio, camion urta il guardrail e rompe il serbatoio. E’ successo questa mattina nelle vicinanze del casello autostradale della città.

Urta il guardrail e rompe il serbatoio

Un’uscita chiusa al traffico e l’asfalto coperto da carburante rovesciato. Questo il conto dell’incidente verificatosi questa mattina al casello autostradale di Manerbio. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, ma stando alle prime ricostruzioni pare che un camion nel procedere sulla strada abbia urtato il guardrail rompendo il serbatoio del carburante. La sostanza è quindi fuoriuscita, ricoprendo la carreggiata.

Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Verolanuova. Sono ancora in corso le operazioni per pulire la strada dal carburante: nel frattempo l’uscita in direzione Torino, Piacenza, Cremona e Bologna è stata chiusa al traffico.

