Manerbio, bambino di 5 anni investito fuori dall’asilo

Manerbio, investito un bambino di 5 anni. E’ avvenuto in via Solferino, a poca distanza dalla scuola materna Ferrari: il bimbo è rimasto ferito, ma non in modo grave.

Investito un bambino

E’ successo circa un’ora fa, in via Solferino. Un bambino di 5 anni è stato investito da un mezzo: a far chiarezza sulla dinamica dell’incidente sarà la Polizia Locale di Manerbio, giunta sul posto per i rilievi del caso. Dalle prima informazioni fornite da Areu (Agenzia regionale emergenza unica), sembra che il piccolo abbia subito diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. E’ stato soccorso dalla Croce Bianca, che ha disposto poi il trasporto in ospedale in codice giallo.