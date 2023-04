Auto finisce fuori strada: attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (martedì 11 aprile 2023) a Manerbio.

Manerbio: auto finisce fuori strada

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 12 in via per Cadignano.

Per cause ancora da chiarire un'auto sarebbe uscita fuori strada. Ad intervenire sul posto due ambulanze, i Carabinieri e la Polizia stradale per gli opportuni rilievi del caso. Sarebbero tre le persone coinvolte. Tra queste un uomo di 50 anni.

Seguono aggiornamenti

Le immagini del sinistro