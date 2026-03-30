Manerbio: asporta cibo dalle celle frigorifere di un’azienda per 250 euro, arrestato 47enne.

Asporta cibo dalle celle frigorifere di un’azienda di Manerbio

Il 47enne marocchino è stato arrestato in flagranza di reato nella tarda serata di ieri (domenica 29 marzo 2026) dai carabinieri della stazione di Gambara: l’uomo è ritenuto il responsabile di tentato furto aggravato all’interno di un’azienda di Manerbio, operante nel settore della lavorazione di prodotti ortofrutticoli freschi e alimentari.

I militari sono giunti sul posto dopo aver ricevuto dal Nue 112 una segnalazione per furto in atto: una volta sul posto i militari sono riusciti ad acquisire alcune informazioni circa il responsabile di produzione. L’uomo ha riferito di aver notato, tramite il sistema di videosorveglianza interna, un soggetto travisato con passamontagna intento ad asportare merce dalle celle frigorifere. Lo stesso ha evidenziato come, a seguito di analoghi episodi verificatisi nelle settimane precedenti, la ditta si fosse dotata di telecamere con sensori di movimento, grazie ai quali era stata rilevata l’intrusione.

Cosa aveva con se

I carabinieri sono riusciti ad individuare, a circa 50 metri dall’ingresso dell’azienda, un’autovettura Opel Insignia che, in quel frangente, si stava allontanando con modalità sospette. Il veicolo è stato prontamente inseguito e bloccato poco distante, lungo la strada perimetrale. Nel bagagliaio sono state trovate due buste contenenti alimenti freschi di vario genere (tra cui tonno, salmone e formaggi), nonché uno zaino con ortaggi, un giubbino impermeabile e un passamontagna nero. La refurtiva del valore totale di circa 250 euro, è stata restituita al proprietario che ha presentato la denuncia. Il passamontagna e il giubbino sono stati sequestrati.

L’uomo, residente nella bassa bresciana, è stato portato in caserma, arrestato per furto aggravato.