Manerbio: accesa lite tra giovani in strada, tre i denunciati per rissa e lesioni aggravate.

Numerose segnalazioni

I fatti risalgono alle prime ore di questa mattina (martedì 14 aprile 2026) a Manerbio in via San Martino. Numerose le segnalazioni giunte tramite il 112 Nue che hanno raccontato di una violenta lite scoppiata tra più persone e che è poi finita in uno scontro fisico tra giovani di nazionalità egiziana e tunisina.

Aggressione a Manerbio

Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova i quali hanno identificato due cittadini egiziani, rispettivamente classe 2002 e 2004, entrambi regolarmi sul territorio e residenti nel comune. I due hanno riferito di essere stati aggrediti da più persone, tra cui un cittadino tunisino classe 2004, anch’egli regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe agito insieme ad altri soggetti presumibilmente della stessa nazionalità, che sono fuggiti prima dell’arrivo dei Carabinieri. La mancanza di testimoni e di videosorveglianza privata ha impedito di risalire subito ai soggetti, ad intervenire in aiuto, però, le immagini della sorveglianza urbana attualmente al vaglio degli investigatori al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare eventuali ulteriori partecipanti.

Scatta la denuncia

I due giovani egiziani sono stati trasferiti in ospedale a Manerbio, dove sono stati visitati in codice verde e dimessi con prognosi rispettivamente di 15 e 7 giorni per alcune lievi ferite al capo, verosimilmente provocate da vetri di bottiglia. Secondo quanto emerso dalle prime dichiarazioni, le cause della lite sarebbero riconducibili a futili motivi, non essendo state chiarite le ragioni all’origine del diverbio. Al momento non sono stati rintracciati gli altri soggetti coinvolti.