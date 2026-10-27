Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Manerbio, 42enne trovato con 960 grammi di cocaina destinata allo spaccio: arrestato.

A Manerbio

Sono scattate le manette ai polsi del 42enne cittadino albanese nel pomeriggio di ieri (lunedì 26 ottobre 2026) dopo che lo stesso, residente nel comune della Bassa Bresciana, è stato trovato con della droga nascosta pronta per essere spacciata. Un intervento che ha preso il via dopo una segnalazione pervenuta alla locale stazione dei carabinieri che ha subito agito predisponendo un servizio di controllo nella zona interessata.

Droga sequestrata

Ed è proprio qui che i militari hanno notato l’uomo il quale, dopo aver parcheggiato la propria auto, notando gli agenti, ha accelerato il passo insospettendo ulteriormente i militari. Ed infatti è stato trovato in possesso di 960 grammi di cocaina nascosta in una busta di plastica, la sostanza è risultata suddivisa in due blocchi avvolti nel cellophane. La droga è stata sequestrata e sottoposta a successivi accertamenti ed analisi di laboratorio.