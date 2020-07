Mancata precedenza, scontro tra due auto sulla ss45bis.

Incidente a Offlaga

Una mancata precedenza ha causato questa mattina alle 11 un incidente a Offlaga sulla ss45bis. Un ivoriano residente a Bagnolo con la sua Megane stava viaggiando verso Manerbio e all’improvviso si è visto piombare addosso una Toyota guidata da un marocchino residente a Pavia che voleva svoltare verso Offlaga. Ha però calcolato male le distanze e l’impatto tra le due auto è stato inevitabile. Sul posto è giunta la Polizia Locale di Manerbio e Bagnolo Mella, così come la Croce Bianca di Leno e Bassa Bresciana Soccorso. I due ivoriani sono stati portati al Pronto Soccorso di Manerbio in codice verde, mentre il marocchino alla Poliambulanza in giallo.