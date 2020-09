Manca la precedenza e urta uno scooter: in ospedale un 55enne.

L’incidente

E’ successo questa mattina, poco prima delle 9, a Manerbio. Secondo la ricostruzione della Polizia locale si è trattato di una mancata precedenza: un 83enne alla guida di una Fiat 500, proveniente da via Tobagi, nell’effettuare la svolta a sinistra in via Maria Teresa di non ha ceduto il passo a uno scooter, su cui viaggiava un uomo di 55 anni. L’urto ha scaraventato a terra il centauro, che per fortuna non ha riportato gravi ferite. Soccorso dall’ambulanza della Croce Bianca è stato trasportato all’ospedale di Manerbio in codice verde.