Maltratta la moglie durante i festeggiamenti in piazza a Iseo per il Capodanno, arrestato

Ubriaco stava picchiando e inveendo contro la moglie e il figlio piccolo durante la festa in piazza Garibaldi a Iseo.

Maltratta la moglie durante i festeggiamenti in piazza a Iseo

Un 41enne residente in provincia di Parma è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Iseo per maltrattamenti in famiglia.

Era da poco passata la mezzanotte quando i militari, presenti in piazza per fare ordine pubblico, sono stati chiamati da alcuni giovani che, vedendo quanto stava accadendo, si sono preoccupati per la donna.

L'uomo si trova in carcere

All’arrivo dei carabinieri la 41enne si trovava riversa a terra insieme al figlio: il marito l’aveva spinta dopo diversi insulti facendola cadere. Nessuna ferita grave, per fortuna: la 41enne è stata medicata perché aveva le ginocchia escoriate. Riportata la calma, ha confessato ai militari che non era la prima volta che succedeva. Per il marito allora sono scattate le manette per maltrattamenti. Ora si trova in carcere in attesa della convalida dell’arresto.