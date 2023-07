Maltempo: tangenziale chiusa al traffico causa allagamenti. La strada è stata riaperta al traffico.

Maltempo: tangenziale chiusa al traffico

Quest'ultimo, in particolare, ha interessato la 45 bis all'altezza di Prevalle. Il forte temporale che si è abbattuto nella giornata di lunedì 3 luglio 2023 ha comportato la chiusura al traffico della tangenziale per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Messa in sicurezza

La Polizia Locale, in particolare, ha provveduto a liberare le griglie colme di detriti. Non pochi i disagi sulla viabilità, si sono infatti venute a formare lunghe code con transito bloccato dalle 13.45 alle 14.30 circa. Non è di certo la prima volta che si verificano disagi di questa portata sul tratto di strada in questione, si tratta del secondo caso in quattro giorni.

Scatta la polemica

Disagi che non hanno risparmiato le polemiche: proprio sul tratto di strada in questione, solo pochi giorni fa, è stato installato l'autovelox per il controllo della velocità. Uno strimento sicuramente utile per la tutela dell'incolumità propria e degli altri utenti della strada. Da parte degli autisti, però, il malcontento: secondo loro per la Provincia di Brescia sarebbe prioritario monitorare la velocità rispetto alla manutenzione della strada.

In evidenza un'immagine d'archivio.