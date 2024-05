Nella serata di ieri (giovedì 16 maggio 2024) il maltempo si è pesantemente abbattuto anche sul comune di Coccaglio.

Maltempo: pianta crolla in mezzo alla strada a Coccaglio

Si sono registrati danni, in particolare sono cadute alcune piante in zona Montorfano e in via Franco Cossandi una pianta è caduta in mezzo alla strada ed è stata rimossa dalla Protezione Civile mentre la Polizia Locale si è occupata di mettere in sicurezza la zona mentre proseguivano le operazioni.

Cosa ci attende nelle prossime ore?

Secondo gli esperti di meteopassione.com venerdì nella notte e al mattino è atteso tempo nel complesso stabile con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche nube in più sarà possibile sui rilievi ma con basse probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio nuvolosità irregolare al piano con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti permane nuvolosità più compatta con rovesci e temporali su medio-alta Valcamonica e in alta Valsabbia. Verso il tardo pomeriggio non sarà da escludersi completamente la possibilità di qualche temporale isolato anche al piano. Tempo in miglioramento su tutti i settori in serata. Vento debole o assente. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

