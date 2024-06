Maltempo: il tetto del supermercato non regge, la grandine invade il reparto surgelati.

Il brutto tempo anche ieri (domenica 2 giugno 2024) ha interessato il territorio di Brescia e provincia. La grandine ha colpito pesantemente anche il supermercato IperTosano di Orzinuovi: infatti oltre a strade e cantine allagate il danno più ingente è stato registrato proprio al supermercato. Il tetto non ha retto dinnanzi alla furia del maltempo e così la grandine ha invaso la struttura, in particolare, nemmeno a farlo apposta il reparto dei surgelati.

Le immagini con le consegienze del maltempo sono diventate virali

Tra i commenti e qualche scivolone non è mancata la voglia di condividere il tutto via social, in pochi minuti le immagini sono diventate virali.