Maltempo, forte grandinata nella notte a Brescia e provincia

Forte grandinata nella notte a Brescia e Provincia, i danni raggiorni sono stati registrati nella zona della Franciacorta.

Maltempo

Sono ancora in corso gli interventi da parte dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone dove il maltempo ha creato più danni, con alberi caduti. La zona più colpita sembrerebbe essere quella della Franciacorta. A Rovato la vicesindaci Gabriella Pe stanotte ha effettuato un sopralluogo sul territorio.

I comuni più colpiti dalla forte grandine sembrerebbero essere quelli di Palazzolo sull’Oglio e Cazzago San Martino.