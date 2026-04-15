L'edificio è oggetto di un cantiere per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico: le infiltrazioni hanno danneggiato anche l'impianto elettrico, la struttura è stata dichiarata inagibile

Calcinacci caduti e corridoi allagati, a cui si aggiungono i danni agli arredi e all’impianto elettrico. Le piogge di questo pomeriggio, mercoledì 15 aprile, hanno avuto pesanti ripercussioni sull’Istituto Falcone di via Levadello, dove è in corso un intervento di riqualificazione. Domani la scuola rimarrà chiusa: le lezioni sono state temporaneamente sospese.

Maltempo, danni all’istituto Falcone di Palazzolo sull’Oglio: corridoi allagati, scuola chiusa

Secondo le prime verifiche, le infiltrazioni sono state causate dalla rimozione della guaina impermeabilizzante del tetto, una procedura necessaria per procedere la rifacimento delle coperture. Presso l’Istituto Falcone è infatti in corso un cantiere per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’edificio. Un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro – fondi in gran parte provenienti dal Pnrr e per la quota restante, dal bando Energy 4 School di Regione Lombardia – promosso dalla Provincia di Brescia, proprietaria della struttura. Il tetto non sarebbe state coperto adeguatamente. Sfortunato, invece,

è stato il tempismo del maltempo.

Le conseguenze sono state rilevanti. Le piogge sono penetrate, causando il distacco di alcuni calcinacci e allagando parte del primo piano e alcune aree del piano terra. Risultano danneggiati l’impianto elettrico e diversi arredi. Restano ora da verificare eventuali danni strutturali: nel frattempo è stata dichiarata l’inagibilità dell’edificio scolastico. Dalle prime informazioni sembra che, alla luce della situazione, sia stata disposta la sospensione delle lezioni. Domani (giovedì) e fino a data da stabilite l’Istituto rimarrà chiuso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle verifiche del caso.