Colto da malore all’Ufficio postale ad Azzano

Paura per un signore 77enne originario di Capriano colto da malore mentre si trovava all’ufficio postale di Azzano Mella.

Malore

L’allarme è partito poco dopo le 9 quando un 77enne di Capriano, recatosi nell’Ufficio postale per svolgere pratiche di routine, è stato colto da malore. La situazione ha inizialmente preoccupato i presenti in quanto l’uomo ha perso conoscenza. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, 2 ambulanze, che si sono recate sul posto per i primi soccorsi. Già all’arrivo dei mezzi, però, il 77enne aveva dato segni di ripresa avendo riacquistato la lucidità. La missione è iniziata in codice rosso, ma dopo solo mezz’ora la situazione si è normalizzata, sebbene risultino tuttora in corso le operazioni di soccorso il codice è diventato giallo.