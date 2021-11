Malore mentre cerca funghi, trovato morto un 75enne

Tragedia

Il corpo senza vita dell'anziano di Rovato è stato rinvenuto nei campi a Orzivecchi.

Era uscito di casa, nella frazione di San Giuseppe, in tarda mattinata, per recarsi in cerca di funghi nella Bassa. E purtroppo non ha più fatto ritorno dai suoi cari. E' stato rinvenuto nei campi che costeggiano via Cesarina a Orzivecchi, il corpo senza vita di un 75enne rovatese.

Malore mentre cerca funghi

L'uomo, un 75enne rovatese, nella tarda mattinata di domenica 31 ottobre aveva annunciato ai nipoti che sarebbe andato in cerca di funghi nella Bassa. Non vedendolo rientrare, i parenti hanno cercato di mettersi in contatto con lui, invano. Nel pomeriggio si sono dunque recati nella caserma dei carabinieri di Rovato, per sporgere denuncia di scomparsa. La macchina dell'anziano è stata rinvenuta in via Cesarina a Orzivecchi e da lì sono scattate le ricerche a tappeto nei campi, con il coinvolgimento dei Vigili del fuoco.

Trovato morto nei campi

Sul posto si sono recati anche i militari della stazione rovatese. Il corpo senza vita del 75enne è stato rinvenuto nei campi intorno alle 20. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano: per lui non c'era più niente da fare. L'uomo, cardiopatico, è stato stroncato da un arresto cardiaco. Dopo l'ispezione cadaverica, è stato dichiarato il decesso per cause naturali e la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.