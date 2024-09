Malore in un'azienda a Chiari, grave un 48enne.

Allarme

L'allarme è scattato questa mattina poco prima delle 9.30 in un'azienda di via dell'industria 19 a Chiari per un uomo di 48 anni che ha accusato un malore.

Soccorsi

In base a quanto riportato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso da Bergamo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Chiari in codice rosso.