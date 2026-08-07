Malore in mare a Cesenatico, muore la storica fiorista di Robecco d’Oglio

Due comunità sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Giuseppina Zucchinelli, storica e stimata fiorista del robecchese, stroncata da un malore mentre si trovava in vacanza a Cesenatico, sulla riviera romagnola.

Tragedia a Cesenatico

Originaria di Pontevico, dove risiede tuttora parte della sua famiglia, da tempo residente a Robecco d’Oglio dove aveva dato vita alla sua famiglia. Vedova da circa 8 anni, la donna classe 1957 gestiva insieme ai due figli il negozio «Jolly Fiori», nel centro del paese. I vicini e i clienti la ricordano con affetto, come una persona sempre molto cordiale, affidabile e di grande generosità.

La tragedia si è consumata venerdì scorso alle 17 circa, nelle acqua antistanti uno stabilimento balneare di Cesenatico. Secondo le prime informazioni di chi era sul posto, il materassino su cui si trovava Giuseppina stava galleggiando lentamente vicino alla riva, trascinato dalla corrente. Sopra il corpo immobile e con il volto rivolto verso l’acqua.

La scena è stata notata da alcuni bagnanti e turisti presenti sulla spiaggia, che hanno subito dato l’allarme. L’assistente bagnanti ha raggiunto rapidamente il materassino e lo ha riportato a riva, iniziando le prime manovre salvavita, e dove sono poi intervenuti i mezzi di soccorso locale del 118. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile.

In base alle prime constatazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso.

La notizia si è rapidamente diffusa a Pontevico ma soprattutto a Robecco d’Oglio, dove Giuseppina era molto conosciuta e apprezzata per la sua attività e il legame con la comunità. La data dei funerali, al momento dell’entrata in stampa, non era ancora stata resa nota.