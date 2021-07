E' successo a Castrezzato, in via Torri. I soccorsi erano stati allertati in codice rosso, ma non c'è stato niente da fare.

Malore in centro, ha perso la vita un 65enne

Una tragedia. E' quella che si è verificata oggi pomeriggio, in via Torri a Castrezzato. Un uomo di 65anni ha accusato un malore mentre si trovava in centro. Per lui non c'è stato niente da fare. I soccorsi sono stati immediatamente allertati in codice rosso, ma nemmeno l'elisoccorso è bastato. L'uomo è spirato nel giro di poco tempo.