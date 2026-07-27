Ha accusato un malore nella mattinata di domenica 26 luglio mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. Trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, purtroppo non ce l’ha fatta: il 64enne Graziano Conti, residente con la famiglia a Erbusco, ha chiuso gli occhi per sempre.

Malore in bici: il 64enne di Erbusco si è spento in ospedale

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 8.15 in via Collina Alta, in territorio di Scanzorosciate (BG). Il gruppo di ciclisti si era fermato per una sosta, quando all’improvviso Graziano Conti si è sentito male. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, sopraggiunti con un’ambulanza e un’automedica. Il 64enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove però è spirato nella serata di domenica.

Mercoledì i funerali nella chiesa di Santa Maria Assunta

La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del 64enne ha colpito al cuore la comunità di Erbusco, che si è stretta alla sua famiglia: la moglie, la figlia, gli amatissimi nipoti e tutti i suoi cari. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Falardi; i funerali saranno celebrati mercoledì mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Erbusco.