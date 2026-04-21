Un malore in bici in via Vittorio Emanuele a Erbusco, proprio davanti al Relais L’Albereta. E’ atterrato anche l’elicottero per soccorrere il 64enne, che sarebbe in condizioni gravissime.

Malore in bici a Erbusco, gravissimo un 64enne

L’allarme è scattato verso le 10.45 in codice rosso a Erbusco, nella zona collinare al confine con Torbiato. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ciclista, classe 1962, abbia accusato un malore mentre era fermo in prossimità del cancello del Relais, in seguito al quale si sarebbe accasciato al suolo. Ad allertare il 112 un automobilista, che ha assistito alla scena e si è fermato a prestare aiuto. L’uomo, residente nella bergamasca, a Stezzano, era in Franciacorta in compagnia di due amici.

Soccorsi tempestivi, ma è in pericolo di vita

La macchina dei soccorsi è scattata tempestivamente. I primi a prestare soccorso sono stati proprio i dipendenti del Relais L’Albereta, che dispone di defibrillatore. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato e successivamente (sul posto auto medica, ambulanza dei Volontari di Adro ed elisoccorso decollato da Brescia) trasportato in ospedale in codice rosso. Il 64enne è in pericolo di vita. Sono intervenuti, per tutti i rilievi del caso, anche i carabinieri del Radiomobile di Chiari.