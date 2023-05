Malore in bici, 72enne muore in strada a Bornato

Ha accusato un malore mentre era in sella alla sua bicicletta, lungo via Valle a Bornato. Un arresto cardiaco che gli è stato fatale. Così è morto un 72enne nel pomeriggio di lunedì 15 maggio.

Malore in bici, 72enne muore a Bornato

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 16.15. L'uomo ha accusato un malessere e si è accasciato al suolo, andando in arresto cardiocircolatorio. Insieme a lui c'era un amico, che lo ha assistito fino all'arrivo dei sanitari, e fino all'ultimo ha sperato che fosse possibile rianimarlo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi (l'ambulanza dei Volontari di Bornato e un'auto medica), ma è stato tutto inutile. Sul luogo della tragedia, in via Valle, è sopraggiunta anche la Polizia Locale di Cazzago San Martino.

Tragedia in strada

Al momento non sono note le generalità del ciclista, ma si tratterebbe di un uomo residente a Flero. Nello stesso pomeriggio, a una manciata di chilometri di distanza, a Ospitaletto, si è vericata un'altra terribile tragedia. Un giovane bresciano è morto in un incidente stradale, in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi: un camion, che si è incendiato, un furgone e un'auto.