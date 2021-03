È accaduto in zona Averolda Finiletti a Travagliato in tarda mattinata. Coinvolto un uomo di 56 anni.

Malore in azienda: interviene l’eliambulanza

Tempestivo intervento dei soccorsi questa mattina all’interno di un’azienda di Travagliato in zona Averolda Finiletti.

Due ambulanze e l’elisoccorso sono state allertate in codice rosso per il malore di un 56enne, che è stato prontamente trasportato agli Spedali Civili di Brescia.

Non è ancora stata resa nota la dinamica dei fatti, ma stando a quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) le condizioni della persona coinvolta sarebbero critiche, tanto da essersi reso necessario lo spostamento via aria.

Momenti di preoccupazione per chi ha assistito alla missione, che ha visto ben tre mezzi impegnati.

Alcune persone che abitano nei pressi dell’impianto lavorativo hanno fatto sapere di un grande trambusto attorno alle 10, con sirene e pale in azione.