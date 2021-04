E’ accaduto poco dopo la pausa pranzo di oggi in una ditta a Verolanuova, sita sulla statale 45bis Brescia-Cremona

Malore in azienda: in ospedale una giovane donna

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 13.45 circa. Dalla centrale operativa dell’112 sono stati inviati sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico da Orzinuovi.

Stando alle prime informazioni pare che una giovane donna sia stata colta da un malore sul posto di lavoro e che sia stata soccorsa nell’immediato dai colleghi anche con l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno.

Data la gravità della situazione dalla base hems di Brescia si è alzato in volo anche l’elisoccorso ma poco dopo aver superato il confine cittadino è stato costretto ad annullare la missione per condizioni meteo non favorevoli.

La giovane donna è stata trasferita in ambulanza in codice rosso nel Pronto Soccorso del nosocomio cittadino Poliambulanza, dove prima del suo arrivo era già stata attivata l’unità coronarica per la presa in carico della paziente.