Malore improvviso in un alimentari, niente da fare per un 65enne

Malore improvviso in un alimentari, non c'è stato nulla da fare per un 65enne.

Malore improvviso, non c'è stato nulla da fare

É successo questa mattina (mercoledì 1 marzo 2023): come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10.30 a Paratico in via don Giuseppe Malinghetti.

Dove è successo

La chiamata ai soccorsi

Un uomo di 66 anni si trovava all'interno di un negozio di alimentari quando, per cause ancora da capire, ha accusato un malore. Tempestiva è stata la chiamata ai soccorsi: ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Presenti anche i carabinieri di Chiari. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.