Un malore improvviso, fatale, che lo ha colto mentre stava rientrando al lavoro. É successo poco fa a Palazzolo sull'Oglio, in via Miola: per l'uomo, un 62enne, non c'è stato più nulla da fare.

Malore mentre rientra al lavoro: muore un 62enne

Stando alle prime informazioni sembra che l'uomo, un palazzolese classe 1960, da anni impiegato alla Venpa spa, stesse rientrando al lavoro dopo la pausa pranzo. Stava percorrendo via Miola, nella zona industriale di San Pancrazio, quando è stato colto da un malore. É riuscito a fermare l'auto in mezzo alla strada, a poca distanza dall'azienda e si è accasciato sul volante: per lui non c'è stato niente da fare. A chiamare il 112 e prestare i primi soccorsi sono stati alcuni dei presenti, che hanno visto il 62enne stare male e lo hanno tirato fuori dall'auto per provare a salvarlo praticando un massaggio cardiaco; una volta arrivato il personale dell'automedica non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso. La notizia ha raggiunto anche i colleghi della Venpa, che stamattina avevano lavorato assieme a lui. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Palazzolo per i rilievi del caso.