Malore fatale mentre è al lavoro, nulla da fare per un 56enne

Tragedia sul lavoro

Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso.

Dramma questa mattina (martedì 8 febbraio) in viale Adua 42 a Orzinuovi.

Inutili i tentativi di rianimarlo

Un lavoratore impegnato all'interno dello stabilimento della Prandelli è stato colto da infarto. I colleghi hanno fatto sapere che il 56enne si trovava in una corsia dell'azienda quando, improvvisamente, si è accasciato al suolo. Da lì la chiamata ai soccorsi, l'allarme, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è scattato alle 10 in codice rosso: sul posto sono giunte due ambulanze, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Sono state messe in atto tutte le manovre necessarie per la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare.