Malore fatale in strada, nulla da fare per un anziano.

Nulla da fare per un anziano: malore fatale in strada

Tragico epilogo questa mattina (martedì 19 novembre 2024) a Cazzago San Martino. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 8 in via Bornadina 27. Un anziano, 79 anni, stava camminando per strada quando, ad un tratto, ha accusato un malore.

Attivata la macchina dei soccorsi

Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: ad intervenire sul posto un'ambulanza e due automediche. Purtroppo si sono rivelati vani i tentativi messi in atto dai soccorritori per cercare di salvare l'uomo, per il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.